Налоговики шлют письма работодателям о налоговых долгах сотрудников-ИП

Историями делятся подписчики нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».
ИП одновременно является наемным работником. И его работодателю пришло письмо, в котором сообщается о долгах этого ИП. Причем речь идет о налогах по бизнесу.
И все это на фоне неразберихи с сальдо ЕНС, сетует его бухгалтер. ИП не согласен с сальдо, а информацию о нем передали уже даже работодателю.
В другом случае директору прямо на дом принесли письмо от ФНС о личных налоговых долгах главбуха.
«Я и созналась ему, что грешна, имею непогашенный долг по транспортному и имущественному налогам за прошлые периоды», – пишет бухгалтер.
Комментарии3
Это вообще законно?))) Какая вообще разница работодателю, есть ли долги у его работника перед бюджетом?))))
Налоговые долги - это не налоговая тайна.
Вот если бы о переплатах сообщили, это было бы незаконно.
Но учитывая, что они уменьшение по УСН проводят как начисление, то долги по факту могут оказаться переплатой)))
Руководитель
Как могут быть долги по отдельным налогам, я не понимаю? Ведь с 1 января вместо них - отрицательное сальдо по ЕНС. А если сальдо не отрицательное, то и долгов нет. Или им прислали расшифровку отрицательного сальдо?