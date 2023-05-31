Налоговики шлют письма работодателям о налоговых долгах сотрудников-ИП

Работодателям приходят письма из ИФНС со списком сотрудников и размере их налоговых долгов. Речь идет не только о личных долгах – налогах за транспорт и имущество. Про долг по УСН и фиксированным взносам работодатель тоже узнает.

Историями делятся подписчики нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».

ИП одновременно является наемным работником. И его работодателю пришло письмо, в котором сообщается о долгах этого ИП. Причем речь идет о налогах по бизнесу.

И все это на фоне неразберихи с сальдо ЕНС, сетует его бухгалтер. ИП не согласен с сальдо, а информацию о нем передали уже даже работодателю.

В другом случае директору прямо на дом принесли письмо от ФНС о личных налоговых долгах главбуха.

«Я и созналась ему, что грешна, имею непогашенный долг по транспортному и имущественному налогам за прошлые периоды», – пишет бухгалтер.