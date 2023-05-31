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ЕНП (единый налоговый платеж)

Налоговики шлют письма работодателям о налоговых долгах сотрудников-ИП

Работодателям приходят письма из ИФНС со списком сотрудников и размере их налоговых долгов. Речь идет не только о личных долгах – налогах за транспорт и имущество. Про долг по УСН и фиксированным взносам работодатель тоже узнает.
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Историями делятся подписчики нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».

ИП одновременно является наемным работником. И его работодателю пришло письмо, в котором сообщается о долгах этого ИП. Причем речь идет о налогах по бизнесу.

И все это на фоне неразберихи с сальдо ЕНС, сетует его бухгалтер. ИП не согласен с сальдо, а информацию о нем передали уже даже работодателю.

В другом случае директору прямо на дом принесли письмо от ФНС о личных налоговых долгах главбуха.

«Я и созналась ему, что грешна, имею непогашенный долг по транспортному и имущественному налогам за прошлые периоды», – пишет бухгалтер.

А в вашу компанию приходят письма о налоговых долгах сотрудников? Какие меры принимаете к должникам?

Комментарии

3
  • Логотип Ольга Буряк
    Ольга Буряк 1 час назад

    Это вообще законно?))) Какая вообще разница работодателю, есть ли долги у его работника перед бюджетом?))))

  • Логотип бух2007
    бух2007
    31 минуту назад

    Налоговые долги - это не налоговая тайна.

    Вот если бы о переплатах сообщили, это было бы незаконно.

    Но учитывая, что они уменьшение по УСН проводят как начисление, то долги по факту могут оказаться переплатой)))

  • Логотип indiebeer
    indiebeer 20 минут назад

    Руководитель

    Как могут быть долги по отдельным налогам, я не понимаю? Ведь с 1 января вместо них - отрицательное сальдо по ЕНС. А если сальдо не отрицательное, то и долгов нет. Или им прислали расшифровку отрицательного сальдо?

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