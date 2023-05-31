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Импорт

Товары Johnson & Johnson перестанут ввозить по параллельному импорту

Продукцию американской компании уберут из списков параллельного импорта, если будут налажены прямые поставки.
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Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что если фирма Johnson & Johnson сохранит прямые поставки в Россию, то их продукцию исключат из списка параллельного импорта. Об этом пишет «ТАСС».

Когда наши дистрибьюторы убедятся и подтвердят то, что коллеги - производители Johnson & Johnson сохраняют свое производство и прямые поставки, мы всегда примем обратное решение и выведем из перечня данную продукцию, - сказал Денис Мантуров.

Johnson & Johnson производит популярные контактные линзы Acuvue, цены на которые подскочили до 400%.

Представители американской компании сообщили, что поставки контактных линз в Россию не прекращались.

Комментарии

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