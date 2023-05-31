Google Play и AppStore удалили приложения «Единой России»

Мобильные приложения партии «Единая Россия» удалили из магазинов Google Play и AppStore. Об этом говорится на сайте партии.

В целом, кроме временных неудобств удаление наших приложений не влияет ни на что. Мы работаем над тем, чтобы наши пользователи могли пользоваться ими в обычном режиме, но уже без маркетплейсов, - сказал замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов.