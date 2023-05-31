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Интернет и IT

Google Play и AppStore удалили приложения «Единой России»

Магазины мобильных приложений запретили легально оплаченные аккаунты политической партии. Абонентскую плату «Единой России» не вернут.
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Мобильные приложения партии «Единая Россия» удалили из магазинов Google Play и AppStore. Об этом говорится на сайте партии.

В целом, кроме временных неудобств удаление наших приложений не влияет ни на что. Мы работаем над тем, чтобы наши пользователи могли пользоваться ими в обычном режиме, но уже без маркетплейсов, - сказал замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов.

Обе компании не собираются возвращать абонентскую плату и игнорируют все уточняющие вопросы.

Партия легально оплачивала размещение своих приложений в мобильных маркетах.

Комментарии

8
  • Логотип Zyklon B
    Zyklon B 40 минут назад

    Пётр Пустотачлен картеля

    вот это диверсия!

    • Логотип Bopohac
      Bopohac 7 минут назад

      нет, это свобода слова и демократия в одном флаконе.

      • Логотип Zyklon B
        Zyklon B 1 минуту назад

        Пётр Пустотачлен картеля

        предлагаю выразить озабоченность

  • Логотип Мирам
    Мирам 36 минут назад

    да ладно,

    а Гугл вообще, по акту сверки мне должен 0,05 рублей.

    вместо возврата средств прислали письмо о начале процедуры банкротства. жлобы :)

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 34 минуты назад

    Главный бухгалтер

    а эти .... из партии которые,  они  никак не могут удалить Google Play и AppStore ?

    Мы работаем над тем, чтобы наши пользователи могли пользоваться ими в обычном режиме,

    очень интересно: а как обычно этим пользовались? и кто ?

    • Логотип Zyklon B
      Zyklon B 32 минуты назад

      Пётр Пустотачлен картеля

      это мобильное приложение позволяет пропеть гимн под видеоряд Президента

  • Логотип Black_Moon
    Black_Moon
    10 минут назад

    Копирайтер

    Бастрыкину уже доложили? Возбудился?

    • Логотип Zyklon B
      Zyklon B 7 минут назад

      Пётр Пустотачлен картеля

      Возбудился?

      лупу потерял где-то

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