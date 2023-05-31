Google Play и AppStore удалили приложения «Единой России»

Мобильные приложения партии «Единая Россия» удалили из магазинов Google Play и AppStore. Об этом говорится на сайте партии.
В целом, кроме временных неудобств удаление наших приложений не влияет ни на что. Мы работаем над тем, чтобы наши пользователи могли пользоваться ими в обычном режиме, но уже без маркетплейсов, - сказал замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов.
Обе компании не собираются возвращать абонентскую плату и игнорируют все уточняющие вопросы.
Партия легально оплачивала размещение своих приложений в мобильных маркетах.
Комментарии8
Пётр Пустотачлен картеля
вот это диверсия!
нет, это свобода слова и демократия в одном флаконе.
Пётр Пустотачлен картеля
предлагаю выразить озабоченность
да ладно,
а Гугл вообще, по акту сверки мне должен 0,05 рублей.
вместо возврата средств прислали письмо о начале процедуры банкротства. жлобы :)
Главный бухгалтер
а эти .... из партии которые, они никак не могут удалить Google Play и AppStore ?
очень интересно: а как обычно этим пользовались? и кто ?
Пётр Пустотачлен картеля
это мобильное приложение позволяет пропеть гимн под видеоряд Президента
Копирайтер
Бастрыкину уже доложили? Возбудился?
Пётр Пустотачлен картеля
лупу потерял где-то