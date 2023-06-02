За 2022 год Минпромторг потратил 743 млрд рублей. Большую часть из них отправили на субсидии

Лизинг для юридических лиц. Чем отличается лизинг от кредита

В сегодняшней статье речь пойдет о том, что такое лизинг простыми словами. Многие предприниматели слышали о нем. Но не все при этом знают, чем он отличается от кредита. И когда на самом деле выгодно использовать лизинг компаниям и ИП?