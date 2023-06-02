За 2022 год Минпромторг потратил 743 млрд рублей. Большую часть из них отправили на субсидии

В 2022 году объем расходов Минпромторга составил 743 млрд рублей, из которых 420 млрд рублей ушли на субсидии производителям.
Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на аудитора Счетной палаты Андрея Перчяна.
Поддержку от Минпромторга получили более 1 тыс. производителей.
В 2022 году Минпромторг профинансировал 11 мероприятий в области радиоэлектроники, промышленного производства и гражданского самолетостроения.
Счетная палата также проверила специальные инвестиционные контракты министерства.
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