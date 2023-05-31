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ЕНП (единый налоговый платеж)

❗❗❗ На НДФЛ будет два уведомления в месяц. Проект уже в Думе

Недавно приняли поправки в НК РФ, которые касаются НДФЛ на ЕНС. На подходе – новая партия изменений.
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Сегодня в Госдуму внесли правительственный законопроект с масштабными поправками в НК РФ и другие законы. Есть там немало изменений и по ЕНС.

В частности, для НДФЛ вводят два уведомления в месяц:

  • до 12 числа – на НДФЛ, удержанный с 23 числа прошлого месяца по 9 число текущего месяца;

  • до 25 числа – на НДФЛ, удержанный с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего месяца.

Первое уведомление – добровольное, второе – обязательное. Причем во втором будет общая сумма налога с 23 по 22 число, а не только часть с 10 по 22 число.

То есть, второе уведомление – это обычное уведомление, которое бухгалтеры сдают сейчас. А первое уведомление – как бы промежуточное.

Эта норма про два уведомления будет действовать только в 2023 году.

Она должна заработать через месяц после опубликования закона.

Комментарии

12
  • Логотип бух2007
    бух2007
    1 час назад

    самое смешное, что и сейчас никто не запрещает сдавать хоть 5 уведомлений в месяц. Главное, чтобы к 25 числу было сдано последнее на общую сумму с 23 по 22

    • Логотип Astrasol
      Astrasol 50 минут назад

      одно дело - не запрещать (допустим, что есть кто-то такой шалунишка, что любит слать и слать эти отчеты по сто раз в месяц) и совсем другое - обязать. я вот лично не хочу еще один отчет, который так уклончиво назвали "уведомление".

  • Логотип Topauza
    Topauza 59 минут назад

    Юлия

    А можно вернуть обратно? И как раньше платить спокойно без всяких уведомлений?

  • Логотип Artem_P
    Artem_P 58 минут назад

    Артем

    От 23 года осталось половина. В чем смысл сих изощрений? Работа ради работы - это очень плохо. Работать нужно ради результата.

  • Логотип КотБегемот
    КотБегемот 51 минуту назад

    АлександрБухгалтер

    "Добровольное" это как, кто же будет добровольно фигней заниматься

  • Логотип Мирам
    Мирам 47 минут назад

    а кодировка там какая будет 31/02/01 (первая половина, однако), 31/02/02 9вторая половина, однако)

    или про нее забудут вообще? (ОЙ!) традиционно...

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