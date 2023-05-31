❗❗❗ На НДФЛ будет два уведомления в месяц. Проект уже в Думе

Недавно приняли поправки в НК РФ, которые касаются НДФЛ на ЕНС. На подходе – новая партия изменений.

Сегодня в Госдуму внесли правительственный законопроект с масштабными поправками в НК РФ и другие законы. Есть там немало изменений и по ЕНС.

В частности, для НДФЛ вводят два уведомления в месяц: до 12 числа – на НДФЛ, удержанный с 23 числа прошлого месяца по 9 число текущего месяца;

до 25 числа – на НДФЛ, удержанный с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего месяца.

Первое уведомление – добровольное, второе – обязательное. Причем во втором будет общая сумма налога с 23 по 22 число, а не только часть с 10 по 22 число.

То есть, второе уведомление – это обычное уведомление, которое бухгалтеры сдают сейчас. А первое уведомление – как бы промежуточное.

Эта норма про два уведомления будет действовать только в 2023 году.

Она должна заработать через месяц после опубликования закона.