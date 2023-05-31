❗❗❗ На НДФЛ будет два уведомления в месяц. Проект уже в Думе

Сегодня в Госдуму внесли правительственный законопроект с масштабными поправками в НК РФ и другие законы. Есть там немало изменений и по ЕНС.
В частности, для НДФЛ вводят два уведомления в месяц:
до 12 числа – на НДФЛ, удержанный с 23 числа прошлого месяца по 9 число текущего месяца;
до 25 числа – на НДФЛ, удержанный с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего месяца.
Первое уведомление – добровольное, второе – обязательное. Причем во втором будет общая сумма налога с 23 по 22 число, а не только часть с 10 по 22 число.
То есть, второе уведомление – это обычное уведомление, которое бухгалтеры сдают сейчас. А первое уведомление – как бы промежуточное.
Эта норма про два уведомления будет действовать только в 2023 году.
Она должна заработать через месяц после опубликования закона.
Комментарии12
самое смешное, что и сейчас никто не запрещает сдавать хоть 5 уведомлений в месяц. Главное, чтобы к 25 числу было сдано последнее на общую сумму с 23 по 22
одно дело - не запрещать (допустим, что есть кто-то такой шалунишка, что любит слать и слать эти отчеты по сто раз в месяц) и совсем другое - обязать. я вот лично не хочу еще один отчет, который так уклончиво назвали "уведомление".
Юлия
А можно вернуть обратно? И как раньше платить спокойно без всяких уведомлений?
Артем
От 23 года осталось половина. В чем смысл сих изощрений? Работа ради работы - это очень плохо. Работать нужно ради результата.
АлександрБухгалтер
"Добровольное" это как, кто же будет добровольно фигней заниматься
а кодировка там какая будет 31/02/01 (первая половина, однако), 31/02/02 9вторая половина, однако)
или про нее забудут вообще? (ОЙ!) традиционно...