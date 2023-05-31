У бухгалтеров проблемы с зарплатой в 1С: не все выплаты попадают в расходы

ИП работает на общей системе, но 1С:Бухгалтерия и 1С:ЗУП между собой дружить перестали.

В Красном уголке бухгалтера ситуация:

— ИП на ОСНО, з/п делается в 1С:ЗУП, а затем вносится руками в 1С:Бухгалтерию документом Зарплата (ЗУП 2.5, ЗиК 7.7). Выплата з/п при разноске банка вид операции - прочие списания. В том году все в расход попадало — и з/п, и страховые, и НДФЛ, на данный момент попадают только страховые по несчастным случаям. Может, кто-нибудь знает, как решить эту проблему?

Коллеги в ответ советуют сделать синхронизацию, но предупреждают, что лучше с ПРОФ версией это делать.

Кто-то поступает по-другому:

— В такой ситуации я делаю операцию записи в КУДИР.

А как бы поступили вы?

Эти и другие вопросы расчета зарплаты — одни из самых популярных среди бухгалтерских вопросов. А бухгалтеры для расчета зарплаты — самые востребованные на рынке труда.

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