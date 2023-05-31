Нацбанк Грузии запретит жителям РФ снимать с депозитов больше 20%

С 1 сентября 2023 года Нацбанк Грузии повышает лимит для вкладчиков из России, сообщает «ТАСС».
Комитет финансовой стабильности принял решение повысить для депозитов, размещенных резидентами РФ в иностранной валюте, требования ликвидности (ставку оттока) до 80%, - говорится в сообщении Нацбанка.
Раньше требования ликвидности были установлены в пределах 30-40%.
В апреле 2023 года на счетах грузинских банков хранятся вклады на сумму 6,5 млрд лари. Из них 2,4 млрд лари принадлежит россиянам.
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