Нацбанк Грузии запретит жителям РФ снимать с депозитов больше 20%

Российский интернет форум 2023: от экономики Рунета до слипкаста для бухгалтера. Что интересного было на РИФ?

Российский интернет форум 2023 (РИФ 2023) завершил свою работу на прошлой неделе. Как развивается Рунет экономика ? Какая социальная сеть является лидером в России в 2023? Знаете ли вы, что такое слипкасты? Знаете ли вы, что уже создали слипкасты для бухгалтера, парикмахера и инженера?