«Альфа-Банк» взял приз на конкурсе «Лучшая банковская программа для МСП»

Банк предложил свою программу по открытию бизнеса за пять дней. В финале конкурса за нее проголосовали предприниматели.

Программа для малого и среднего бизнеса «Цифровой опыт: от идеи до первых онлайн-продаж» от «Альфа-Банка» получила главный приз в соревновании «Лучшая банковская программа для МСП». Об этом сказано на сайте банка.

«Альфа-банк» предлагает предпринимателям открыть бизнес за пять дней – от идеи до старта продаж.

Во время конкурса банки презентовали свои проекты для МСП, их отбирало экспертное жюри.

В финале за то, что им удобнее, голосовали предприниматели, руководители и собственники семейного бизнеса.