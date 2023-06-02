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IT-компании

Чернышенко: отечественные нейросети Kandinsky и YandexGPT заменили западные

Эксперты ждут, что нейросети принесут в экономику страны больше 1 трлн рублей.
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К 2025 году экономический эффект от разработки и применения искусственного интеллекта превысит 1 трлн рублей. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Отечественные аналоги уже стали полноценной заменой многим существующим зарубежным разработкам: Нейросеть Kandinsky 2.1 насчитывает более 2 млн уникальных пользователей - сказал Дмитрий Чернышенко.

Также вице-премьер добавил, что мультимодальный GigaChat уже тестируется ведущими учеными страны.

Ранее мы писали, что «Яндекс» первым в мире встроил нейросеть YandexGPT в виртуального помощника «Алиса».

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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