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Пользователи интернета

На «Госуслугах» ввели обязательную двухфакторную авторизацию

Пользователям усложнили регистрацию на портале, чтобы лучше защитить их персональные данные.
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С 1 июня 2023 года регистрация на портале «Госуслуги» стала сложнее. Теперь придется проходить дополнительную аутентификацию. Об этом пишет «РБК».

Пользователи могут выбрать три варианта дополнительной авторизации:

  • по одноразовому коду из смс;

  • по коду через приложение;

  • с использованием биометрии (нужно показать свое лицо и прочитать текст).

Биометрические данные сдаются заранее в отделении банка.

Добровольная двухфакторная авторизация была введена с 1 марта 2023 года. Теперь она стала обязательной для всех пользователей «Госуслуг».

Комментарии

3
  • Логотип Светлана Н3
    Светлана Н3 1 час назад

    Обязательной станет с 1 октября 2023

    • Логотип sunflower_t
      sunflower_t 51 минуту назад

      Татьяна

      Да, об этом на странице авторизации уведомляют

  • Логотип VadimBA
    VadimBA 45 минут назад

    Пользователям усложнили регистрацию на портале, чтобы лучше защитить их персональные данные.

    Ага, как же... С подобным намного проблемней будет доказывать, что не видел электронной повестки.

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип nlukina
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