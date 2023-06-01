На «Госуслугах» ввели обязательную двухфакторную авторизацию

Пользователям усложнили регистрацию на портале, чтобы лучше защитить их персональные данные.

С 1 июня 2023 года регистрация на портале «Госуслуги» стала сложнее. Теперь придется проходить дополнительную аутентификацию. Об этом пишет «РБК».

Пользователи могут выбрать три варианта дополнительной авторизации:

по одноразовому коду из смс;

по коду через приложение;

с использованием биометрии (нужно показать свое лицо и прочитать текст).

Биометрические данные сдаются заранее в отделении банка.

Добровольная двухфакторная авторизация была введена с 1 марта 2023 года. Теперь она стала обязательной для всех пользователей «Госуслуг».