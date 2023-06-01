На «Госуслугах» ввели обязательную двухфакторную авторизацию

С 1 июня 2023 года регистрация на портале «Госуслуги» стала сложнее. Теперь придется проходить дополнительную аутентификацию. Об этом пишет «РБК».
Пользователи могут выбрать три варианта дополнительной авторизации:
по одноразовому коду из смс;
по коду через приложение;
с использованием биометрии (нужно показать свое лицо и прочитать текст).
Биометрические данные сдаются заранее в отделении банка.
Добровольная двухфакторная авторизация была введена с 1 марта 2023 года. Теперь она стала обязательной для всех пользователей «Госуслуг».
Комментарии3
Обязательной станет с 1 октября 2023
Татьяна
Да, об этом на странице авторизации уведомляют
Ага, как же... С подобным намного проблемней будет доказывать, что не видел электронной повестки.