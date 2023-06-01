Сервис аренды самокатов Whoosh начал работать с картой «Тройка»

Бонусы за пополнение транспортной карты «Тройка» можно потратить на оплату аренды электросамокатов.

Федеральная транспортная карта «Тройка» начала сотрудничать с сервисом по аренде электросамокатов Whoosh. Об этом сказано в блоге компании.

Теперь пассажирам общественного транспорта будет легче совершать мультимодальные поездки. Добраться до места назначения по карте «Тройка» можно не только на метро, но и на самокате.

Держатели карты «Тройка» смогут потратить баллы за пополнение проездного на аренду самокатов Whoosh.

Вчера мы писали, что электросамокаты могут убрать с пешеходных улиц. Максимальную скорость электросамокатов снизят с 25 км/ч до 15 км/ч.

Операторы проката (кикшеринга) считают, что ограничения повлияют на их бизнес: произойдет отток клиентов, которые едут на самокатах по транспортным маршрутам.