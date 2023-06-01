Центробанк отметил в «Яндекс.Картах» проверенные банки

Пользователи «Яндекс.Карт» могут получить полные и официальные данные Центробанка по всем стационарным и мобильным офисам, где оказывают финансовые услуги. Об этом сообщается на сайте ЦБ.
Специальная маркировка «Данные Банка России» появится на картах в разделе геопоиска «Банки и финансы».
В карточках банков, страховых компаний, МФО, НПФ и других организаций будут указаны точные юридические реквизиты.
ЦБ считает, что так пользователи сэкономят время на проверку актуальности информации. Повысится доступность финансовых услуг в отдаленных и малонаселенных территориях.
Комментарии1
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
"Повысится доступность финансовых услуг в отдаленных и малонаселенных территориях" перекливается с "обязаны применять ККТ, в том числе в отдаленных и труднодоступных местностях"