Центробанк отметил в «Яндекс.Картах» проверенные банки

В карточке компании появится маркировка «Данные Банка России». Это значит, что информация о финансовой организации актуальна и проверена ЦБ.

Пользователи «Яндекс.Карт» могут получить полные и официальные данные Центробанка по всем стационарным и мобильным офисам, где оказывают финансовые услуги. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Специальная маркировка «Данные Банка России» появится на картах в разделе геопоиска «Банки и финансы».

В карточках банков, страховых компаний, МФО, НПФ и других организаций будут указаны точные юридические реквизиты.

ЦБ считает, что так пользователи сэкономят время на проверку актуальности информации. Повысится доступность финансовых услуг в отдаленных и малонаселенных территориях.