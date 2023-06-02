Мишустин призвал снять избыточные ограничения, чтобы IT-специалисты вернулись в Россию

Премьер-министр Михаил Мишустин пригласил IT-специалистов возвращаться РФ, потому что «дома лучше». Об этом пишет «ТАСС».
— Принятый комплекс мер поддержки IT-отрасли позволил сохранить основной состав специалистов, дает возможность реализовываться в этой профессии… делать это в том числе дома, на родном языке, —сказал Михаил Мишустин.
Сейчас многие отечественные IT-компании серьезно вкладываются в разработки собственных программ и продуктов.
Власти собираются запустить венчурные фонды для инвестирования в информационные технологии. Такое финансирование позволит молодым стартапам получить больше ресурсов.
Также государство снимет избыточные ограничения для предпринимателей. Они смогут привлекать в IT больше частных инвестиций.
Комментарии1
"Потому что «дома лучше»". Ну а такая "мелочь" как война и мобилизация в любой момент вообще в расчет не принимается.