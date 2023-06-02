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IT-компании

Мишустин призвал снять избыточные ограничения, чтобы IT-специалисты вернулись в Россию

IT-компании и стартапы смогут привлекать больше частных инвестиций для финансирования своих проектов.
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Премьер-министр Михаил Мишустин пригласил IT-специалистов возвращаться РФ, потому что «дома лучше». Об этом пишет «ТАСС».

— Принятый комплекс мер поддержки IT-отрасли позволил сохранить основной состав специалистов, дает возможность реализовываться в этой профессии… делать это в том числе дома, на родном языке, —сказал Михаил Мишустин.

Сейчас многие отечественные IT-компании серьезно вкладываются в разработки собственных программ и продуктов.

Власти собираются запустить венчурные фонды для инвестирования в информационные технологии. Такое финансирование позволит молодым стартапам получить больше ресурсов.

Также государство снимет избыточные ограничения для предпринимателей. Они смогут привлекать в IT больше частных инвестиций.

Комментарии

1
  • Логотип Reaver
    Reaver 25 минут назад

    "Потому что «дома лучше»". Ну а такая "мелочь" как война и мобилизация в любой момент вообще в расчет не принимается.

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