Бухгалтерам, которые умеют защищать бизнес от проверок, платят больше

Пока руководство ФНС рассказывает, как отлично оно слышит бизнес, сам бизнес изнемогает под проверками. Но есть способ это исправить. Нанять крутого бухгалтера.

В нашу редакцию каждый день сыпется целый десяток писем с предложением бухгалтерских вакансий и резюме. Ивот что мы заметили: в требованиях все чаще стали появляться формулировки:

умение общаться с контролирующими органами;

умение защищать компанию при налоговых проверках;

опыт работы с налоговыми требованиями;

и т.д.

Мы даже посчитали небольшую статистику: такие требования есть в каждой третьей вакансии. А среди своих навыков это может назвать каждый второй бухгалтер. Мало того, платят таким бухгалтерам в среднем на несколько тысяч больше.

Если вы пока еще незнакомы с налоговым контролем или боитесь, что опыта у вас мало, не стоит избегать хорошего места только из-за неуверенности.

Эксперт на вебинаре уже сегодня подробно расскажет, как правильно оптимизировать налоги бизнесу и при этом не бояться налоговых рисков.

Кроме того, пройдемся по известным мифам о налоговых схемах, которым бухгалтеру совершенно точно не стоит поддаваться.

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