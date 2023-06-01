Проверки блогеров запланировали еще в 2019 году? Юристы нашли видео из Совфеда, где про это говорили

Налоговые адвокаты нашли в сети фрагмент любопытного видео, где обратить свое внимание на заработки в интернете налоговики запланировали еще в 2019 году.

Если очень коротко: на том заседании Совета Федерации в далеком 2019 году сенаторы решали, где взять дополнительное финансирование на национальные проекты и социальные задачи. Глава Совфеда Валентина Матвиенко спросила Мишустина (тогда главу ФНС):

— Как вы считаете, где деньги лежат? То что в тумбочке их нет, точно, где можно увеличить доходы бюджета?

Мишустин весьма уверенно перечислил: надо провести инвентаризацию имущества, навести порядок с кадастровой стоимостью, расширять налоговую базу по НДФЛ и вывести из тени зарплаты, отрегулировать электронные кошельки и крипту и…навести порядок в онлайн-бизнесе и интернет-услугах.

— Там тоже должно быть государство, — заявил тогда будущий премьер.

Кира Гин, управляющий партнер Гин и партнеры уверена: нынешние события последовали неспроста.

— Уже тогда в планах ФНС была цель навести порядок с налогообложением заработков в сети, — говорит юрист. — Теории заговора — это всегда весело, но полагаем, что текущие события есть ни что иное, как планомерная реализация ФНС поставленных ранее задач.