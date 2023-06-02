Шесть соток земли не облагаются налогом

Ставки для земельного налога устанавливают местные власти. И льготы тоже. Но есть льгота и на федеральном уровне.

Налоговая база по земельному налогу уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 кв. метров площади одного земельного участка.

Этот вычет является минимальным. Местные власти могут увеличить его.

Кроме того, они также могут устанавливать дополнительные налоговые льготы и основания для их использования.

Установление конкретных ставок земельного налога и полное освобождение отдельных категорий граждан, владеющих земельными участками свыше 6 соток, от уплаты земельного налога находится в компетенции местных властей.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 17.05.2023 № 03-05-06-02/44671.