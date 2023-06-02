Акции ВТБ упали более чем на 5,5%

Это произошло после того, как набсовет банка ВТБ установил новую стоимость размещения ценных бумаг.

2 июня 2023 года на Московской бирже акции банка ВТБ снижаются на 5,58%. Это следует из данных торговой площадки на 10:00 мск.

Падание произошло после того, как набсовет ВТБ установил новую цену размещений акций в рамках второй дополнительной эмиссии. Она составит 0,018225 рубля за ценную бумагу. Тогда как вчера одна акция ВТБ стоила 0,02142 рубля.

Банк разместил 9,3 трлн дополнительных акций по открытой подписке, чтобы привлечь 169,5 млрд рублей. Номинальная стоимость бумаг составляет 0,01 рубля за штуку.