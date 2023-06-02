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Маркетплейсы

Владельцы ПВЗ предпочитают работать с одной франшизой и сами продают на маркетплейсах. Исследование Tinkoff eCommerce

Tinkoff eCommerce изучил бизнес владельцев пунктов выдачи заказов маркетплейсов (ПВЗ) и выяснил, что он, как правило, не ограничивается открытием одной точки самовывоза.
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По состоянию на апрель 2023 года, на одно юридическое лицо приходилось в среднем 2,8 фирменных пункта выдачи.

Обезличенные данные по выплатам от маркетплейсов также подтверждают, что каждый пятый владелец ПВЗ самостоятельно торгует на маркетплейсах.

При этом лишь 2% компаний сотрудничают сразу с тремя крупнейшими универсальными маркетплейсами: Ozon, Wildberries и Яндекс.Маркетом. Большинство владельцев ПВЗ останавливается на партнерстве с одной площадкой — за прошедший год доля монобрендовых ПВЗ в общем числе составляла около 80%.

Самая востребованная франшиза ПВЗ принадлежит Wildberries: 38% предпринимателей владеют ПВЗ этого бренда. Однако в марте 2023 года их доля была выше и составляла 43% — это связано с тем, что в апреле начала расти доля тех, кто открывает точки Ozon и Яндекс Маркета.

На втором месте Ozon: более четверти (28%) владельцев ПВЗ работает в партнерстве с этим маркетплейсом. Тройку замыкает Яндекс Маркет с 15% от общего числа ПВЗ.

При этом, по данным на апрель 2023 года, доля владельцев пунктов выдачи, сотрудничающих эксклюзивно с Яндекс.Маркетом, составляет половину от общего числа владельцев точек самовывоза этого маркетплейса.

Илья Кретов, директор платформы для роста онлайн-продаж Tinkoff eCommerce:

— Сегодня мы наблюдаем активное развитие инфраструктуры вокруг маркетплейсов. За год клиентами Tinkoff eCommerce все чаще становились владельцы пунктов выдачи заказов: по состоянию на апрель 2023 года число компаний с ПВЗ среди наших клиентов выросло на 76%. Рост связан как с перспективностью рынка, так и с расширением программ поддержки своих франчайзи со стороны онлайн-площадок.

Например, мы с Яндекс Маркетом поддерживаем предпринимателей, которые хотят открыть свой первый пункт выдачи заказов. В рамках этого партнерства можно бесплатно зарегистрировать ИП или ООО, получить в аренду терминал для эквайринга и полгода бесплатного обслуживания расчетного счета владельца ПВЗ. А Маркет предоставляет персонального менеджера, который консультирует на всех этапах подключения пункта и его дальнейшей работы.

Поддержка со стороны маркетплейсов существенно влияет и на рост количества пунктов выдачи заказов у одного предпринимателя. В частности, по данным аналитиков Tinkoff eCommerce за апрель 2023 года, масштабная кампания по поддержке открытия ПВЗ от Ozon увеличила среднее число точек самовывоза с 1,3 до 1,6 на компанию.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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