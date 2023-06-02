Инвесторы потребовали у «Россетей» досрочно погасить облигации на 20 млрд рублей

«Россети» прошли реорганизацию и присоединились к ФСК ЕЭС, поэтому инвесторы потребовали у компании досрочно погасить свои обязательства по облигациям.

1 июня 2023 года кассационная инстанция Арбитражного суда Московского округа удовлетворила жалобу «Россетей» и вернула на новое рассмотрение иск от банка SIAB. Об этом пишут «Ведомости».

Сейчас арбитражные суды рассматривают шесть исков против «Россетей». Инвесторы требуют досрочно погасить облигации на общую сумму 20 млрд рублей.

В мае 2023 года суд уже удовлетворил требования двух держателей бондов компании. Один из инвесторов получил 5,05 млн рублей. Сумма остальных требований не раскрывается.

Представитель «Россетей» считают, что интересы держателей облигаций не были нарушены, а финансовое положение компании остается стабильным. Поэтому нет необходимости досрочно погашать обязательства перед инвесторами.

Однако банк SIAB, который владеет ценными бумагами компании, так не считает. Представитель SIAB заявил, что «Россети» отказались выплачивать дивиденды за 2022 год.

Объяснялось это тем, что компания будет увеличивать уставный капитал на 120 млрд рублей. А это «однозначно указывает на недостаточность денежных средств», считают в банке.

В сентябре 2022 года «Россети» начали реорганизацию. 9 января 2023 года компания присоединилась к Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС).

При реорганизации инвесторы имеют право требовать досрочного погашения облигаций по их номинальной стоимости.