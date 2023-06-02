Жители новых регионов могут найти работу в центрах занятости по месту пребывания

Сейчас обратиться в центры занятости можно в пределах региона, где безработный постоянно зарегистрирован. Для жителей новых регионов сделали исключение.

За помощью в поиске работы можно обратиться в центры занятости населения по месту регистрации.

Однако для жителей Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей сделали исключение. Им разрешили искать работу по месту пребывания. Это следует из постановления правительства.

Председатель правительства Михаил Мишустин внес поправки, по которым жители новых регионов могут рассчитывать на помощь центров занятости по месту пребывания.

Им помогут с трудоустройством, окажут финансовую поддержку, а начинающим предпринимателям помогут открыть свое дело или завести фермерское хозяйство.

Также безработные могут отправиться на бесплатное переобучение и освоить новую профессию.

Для бухгалтеров из новых регионов дело еще проще: найти крутую вакансию можно на Клерк.Работа. Возможно, вам вполне подойдет, например, удаленный формат работы.