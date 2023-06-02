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ЕНП (единый налоговый платеж)

Если отправить уведомление 28 числа, не будет ни штрафа, ни пеней

Срок сдачи уведомлений по ЕНП – 25 число. Бухгалтеры обсуждают, что будет, если сдать позже.
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Подписчица нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера» 25 числа будет в отпуске, а вернется только в 28 числу. То есть, уплатить налоги 28 числа она успеет, а вот подать уведомление 25 числа – нет.

Коллеги предлагают свои варианты выхода из этой ситуации.

Сумма страховых взносов за май к моменту ухода бухгалтера в отпуск уже будет известна. Поэтому уведомление на страховые взносы смело можно подавать заранее.

Что касается НДФЛ, то если сумма будет известна, а других выплат до 22 июня не планируется, то уведомление тоже можно сдать заранее.

Также можно сдать первичное уведомление, а потом уточненное, если сумма все-таки изменится.

Кроме того, сейчас пока штрафов за уведомления нет.

Об этом недавно сообщил Минфин в письме от 23.05.2023 № БС-3-11/6890@.

Также коллеги подсказывают, что если сдать уведомление 28 числа, то не будет не только штрафа, но и пеней.

Напомним, по информации ФНС в случае несдачи уведомления начисляют пени, даже если на ЕНС есть положительное сальдо. Дело в том, что пока не сдано уведомление, обязательство не начислено. А раз оно не начислено, деньги в бюджет не ушли. А раз они туда не ушли, начисляют пени.

Комментарии

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