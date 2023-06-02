Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Криптовалюта

Росбанк начнет проводить платежи в криптовалюте

В банке уже проводят пилотные испытания трансграничных платежей в криптовалюте с корпоративными и частными клиентами. Росбанк станет первым крупным банком, который проводит расчеты с криптой.
45

Росбанк станет первым крупным банком, который запустит трансграничные платежи в криптовалюте. Об этом пишут «Ведомости».

Схема работы выглядит так: финтех-посредник B-crypto покупает на средства импортера криптовалюту за границей и переводит ее на счет иностранного поставщика.

В договоре с поставщиками нужно указать расчеты в криптовалюте и номер кроптокошелька получателя денег. Тогда иностранный поставщик сможет выставить российской компании счет на оплату своих услуг в крипте.

После чего импортер подписывает договор с B-crypto и вносит на счет Росбанка фиатные средства для покупки цифровой валюты. Банк переводит деньги финтех-посреднику, который покупает крипту в дружественных странах и отправляет валюту иностранному поставщику.

Вице-президента Ассоциации банков России Алексей Войлуков сказал, что трансграничными переводами в криптовалюте занимаются небольшие банки. Росбанк станет первым крупным банком, который оказывает такие услуги.

Расчеты в криптовалюте будут применять, чтобы обойти западные санкции. Однако криптовалютные операции могут включить в санкционные режимы, считает партнер юридической компании Emet law firm Эдуард Давыдов.

Недавно мы писали, что омбудсмен по вопросам интернета Дмитрий Мариничев предложил рассчитываться криптовалютой с иностранными компаниями и релокантами.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Платформа ОФД
    Платформа ОФД
    Онлайн-кассы

    Когда продавцам сладких напитков нужно внести изменения в настройки кассы и  перерегистрировать ККТ

    С 1 июля 2023 года список подакцизных товаров пополнится еще одной позицией — сладкими напитками. В каких случаях продавцам необходимо вносить изменения в настройки кассы, а в каких придется перерегистрировать ККТ, алгоритм действий и какие могут быть последствия, если этого не сделать. 

    Когда продавцам сладких напитков нужно внести изменения в настройки кассы и  перерегистрировать ККТ
    22
    Логотип 1CVDGB
    1CVDGB
    Подотчет, командировки

    Начисляем командировочные в программе «1С:Зарплата и управление персоналом». Как регистрируются командировки?

    Пользователи версии 3.1.25.36 и выше конфигурации «1С:ЗУП» могут регистрировать и начислять командировки момент начисления заработной платы или аванса.

    Начисляем командировочные в программе «1С:Зарплата и управление персоналом». Как регистрируются командировки?
    2
    26
    Логотип Narine_Beglyarova
    Narine_Beglyarova
    Налоговые проверки

    Допрос в налоговой: как не попасться на уловки инспекторов. Советы юриста

    Практическое пособие: основные маркеры неправомерных действий инспекторов при вызове физического лица на допрос в налоговую и его проведении. Как отстоять свои права и правильно оформить жалобу на проверяющих, расскажем в статье.

    Допрос в налоговой: как не попасться на уловки инспекторов. Советы юриста
    89
    Логотип Владимир Данилевский
    Владимир Данилевский
    Ведение бизнеса

    Как не платить дивиденды неактивному партнеру по бизнесу? Сделать из него «почетного партнера»!

    Ваш партнер в компании перестал активничать и помогать развивать бизнес: уехал, заболел, погрузился в другой бизнес-проект и т.д. Платить ему дивиденды в прежнем размере уже не кажется справедливым. «Воевать» с ним также не хочется. Как быть?

    Как не платить дивиденды неактивному партнеру по бизнесу? Сделать из него «почетного партнера»!
    19
    Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
    DocDeti_DocMed_DocDent
    Медосмотры

    Опасность БАДов: похудение и лечение заболеваний. Советы диетолога

    Врач диетолог-эндокринолог рассказывает пользователям Клерк о том, что стоит за пищевыми добавками. Так ли они безобидны? Помогут ли они сбросить вес? Стоит ли использовать их в лечении заболеваний? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете в этом видео.

    18
    Логотип Бизнес легко
    Бизнес легко
    Отпускные

    Расчет отпускных в 2023 году

    С началом лета все больше сотрудников уходит в отпуск. По закону им заранее нужно выплатить отпускные, которые рассчитываются исходя из среднего заработка за последний год работы. Разберем, как производится расчет отпускных в 2023 году.

    Расчет отпускных в 2023 году
    82
    Логотип Федресурс онлайн
    Федресурс онлайн

    Как обеспечить безопасность своего бизнеса: инновационная система аналитики и защиты 

    Бизнес часто закрывается по неявным причинам: штрафы, халатность сотрудников или недобросовестность контрагентов. Предприниматели и руководители задаются вопросом, как защитить бизнес в то время, когда в любой момент может что-то пойти не так. Именно поэтому появился сервис Бизнес Мониторинг.

    Как обеспечить безопасность своего бизнеса: инновационная система аналитики и защиты 
    31
    Логотип Калуга Астрал
    Калуга Астрал
    Взносы на травматизм

    Новые показатели СФР по установлению скидок и надбавок к тарифу на травматизм

    Для того чтобы установить скидку или надбавку к стандартному тарифу взносов на травматизм, СФР сравнивает показатели безопасности труда компании с основными показателями по видам экономической деятельности. Социальный фонд рассчитал такие показатели на 2024 год.

    Новые показатели СФР по установлению скидок и надбавок к тарифу на травматизм
    33
    Читать еще