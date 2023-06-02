Росбанк начнет проводить платежи в криптовалюте

Росбанк станет первым крупным банком, который запустит трансграничные платежи в криптовалюте. Об этом пишут «Ведомости».
Схема работы выглядит так: финтех-посредник B-crypto покупает на средства импортера криптовалюту за границей и переводит ее на счет иностранного поставщика.
В договоре с поставщиками нужно указать расчеты в криптовалюте и номер кроптокошелька получателя денег. Тогда иностранный поставщик сможет выставить российской компании счет на оплату своих услуг в крипте.
После чего импортер подписывает договор с B-crypto и вносит на счет Росбанка фиатные средства для покупки цифровой валюты. Банк переводит деньги финтех-посреднику, который покупает крипту в дружественных странах и отправляет валюту иностранному поставщику.
Вице-президента Ассоциации банков России Алексей Войлуков сказал, что трансграничными переводами в криптовалюте занимаются небольшие банки. Росбанк станет первым крупным банком, который оказывает такие услуги.
Расчеты в криптовалюте будут применять, чтобы обойти западные санкции. Однако криптовалютные операции могут включить в санкционные режимы, считает партнер юридической компании Emet law firm Эдуард Давыдов.
Недавно мы писали, что омбудсмен по вопросам интернета Дмитрий Мариничев предложил рассчитываться криптовалютой с иностранными компаниями и релокантами.
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