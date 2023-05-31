Криптовалютой надо рассчитываться с иностранными компаниями и релокантами, считает омбудсмен

Цифровую валюту могут применять в расчетах с иностранными поставщиками и с сотрудниками, которые уехали за границу. Об этом сказано в докладе общественного омбудсмена по вопросам интернета Дмитрия Мариничева. Документ есть в распоряжении «Клерка».
Он предложил создать отдельный законопроект, который позволит использовать криптовалюту для оплаты зарубежных поставок и труда физических лиц, которые утратили статус налогового резидента.
— Мы уже лет пять дискутируем с Центробанком по поводу судьбы криптовалют. Развитие событий показывает, что мы были правы. Пришло время выступить за скорейшее формирование нормативно-правовой базы для трансграничных платежей, — заявил Дмитрий Мариничев.
Криптовалюта будет выходом из кризисной ситуации, когда сложно проводить денежные переводы — «SWIFT не работает, банки отключаются».
Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов поддержал идею создать нормативно-правовую базу для криптовалют. Этот инструмент позволит обойти финансовые ограничения.
Минфин призвал не хранить сбережения в криптовалюте, лучше рассмотреть цифровые финансовые активы (ЦФА).
На прошлой неделе Анатолий Аксаков рассказал, что национальную криптобиржу создавать не будут. Вместо нее создадут правила для работы организаций с криптовалютами.
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