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Криптовалюта

Криптовалютой надо рассчитываться с иностранными компаниями и релокантами, считает омбудсмен

Для работы с криптовалютой нужна правовая база. Такой инструмент позволит обойти санкционные ограничения, вовремя оплачивать услуги поставщиков и работу тех, кто утратил резидентство.
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Цифровую валюту могут применять в расчетах с иностранными поставщиками и с сотрудниками, которые уехали за границу. Об этом сказано в докладе общественного омбудсмена по вопросам интернета Дмитрия Мариничева. Документ есть в распоряжении «Клерка».

Он предложил создать отдельный законопроект, который позволит использовать криптовалюту для оплаты зарубежных поставок и труда физических лиц, которые утратили статус налогового резидента.

— Мы уже лет пять дискутируем с Центробанком по поводу судьбы криптовалют. Развитие событий показывает, что мы были правы. Пришло время выступить за скорейшее формирование нормативно-правовой базы для трансграничных платежей, — заявил Дмитрий Мариничев.

Криптовалюта будет выходом из кризисной ситуации, когда сложно проводить денежные переводы — «SWIFT не работает, банки отключаются».

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов поддержал идею создать нормативно-правовую базу для криптовалют. Этот инструмент позволит обойти финансовые ограничения.

Минфин призвал не хранить сбережения в криптовалюте, лучше рассмотреть цифровые финансовые активы (ЦФА).

На прошлой неделе Анатолий Аксаков рассказал, что национальную криптобиржу создавать не будут. Вместо нее создадут правила для работы организаций с криптовалютами.

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