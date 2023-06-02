У бухгалтеров море вопросов по ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация»‎. На форуме открыли новое обсуждение

Мы уже сбились со счета, но вот очередная ветка на форуме «Клерка»‎: как разобраться с инвентаризацией по новым правилам? Заходите пообсуждать.

— Вопросов очень много: можно ли провести инвентаризацию удаленно, как передать на аутсорс и что изменится из-за ФСБУ 28/2023, — пишет автор темы на форуме.

В чат зашли помочь эксперты: предлагают разобраться с удаленной инвентаризацией.

А еще напоминают:

— Инвентаризацию имущества должна проводить комиссия в присутствии МОЛ. При этом отсутствие более 20% членов комиссии делает эту инвентаризацию недействительной.

Пока идут обсуждения, легче работать не становится: многие бухгалтеры не до конца освоились с уже существующими стандартами бухучета.

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