Внедрение ЕНП остается непредсказуемо сложным, а следующим после блогеров может стать общепит. Мини-интервью с налоговым адвокатом

Мы пришли к одному из ведущих экспертов Клерка Екатерине Болдиновой и попросили ее прокомментировать самые громкие налоговые новости последних недель. Вот что она рассказала.

Даниил Егоров извинился за долгое внедрение ЕНС. Какими словами вы бы назвали этот процесс?

— Очень сложно подобрать адекватные слова. Я бы назвала этот процесс сложным. Даже непредсказуемо сложным.

Как сказались на бизнесе 5 месяцев неполадок с ЕНС? А на ваших клиентах?

— Бизнес искренне пытался отнестись к ситуации с пониманием, но неудобств было (и остается) очень много. По выборке наших клиентов назову такие основные проблемы:

исчезли / некорректно отражались суммы недоимок и переплат;

многие клиенты получили очень странные требования об уплате налогов, из которых вообще непонятно было, что это и откуда взялось;

данные из деклараций за 2022 год часто отражались некорректно или были утеряны;

невозможно было провести сверки.

Несколько слов о блогерских уголовных делах. Какая, по-вашему, отрасль будет следующей на «обеление»?

— О блогерских делах не написал уже только ленивый. Но думаю, тут все достаточно хорошо уже понятно. У всех плюс/минус похожая история, качественно описанная не один раз. Что касается кандидатов «на обеление», думаю, следующие — общепит. В отрасли также популярно «дробление» и популярны наличные расчеты.