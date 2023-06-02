Внедрение ЕНП остается непредсказуемо сложным, а следующим после блогеров может стать общепит. Мини-интервью с налоговым адвокатом

Даниил Егоров извинился за долгое внедрение ЕНС. Какими словами вы бы назвали этот процесс?
— Очень сложно подобрать адекватные слова. Я бы назвала этот процесс сложным. Даже непредсказуемо сложным.
Как сказались на бизнесе 5 месяцев неполадок с ЕНС? А на ваших клиентах?
— Бизнес искренне пытался отнестись к ситуации с пониманием, но неудобств было (и остается) очень много. По выборке наших клиентов назову такие основные проблемы:
исчезли / некорректно отражались суммы недоимок и переплат;
многие клиенты получили очень странные требования об уплате налогов, из которых вообще непонятно было, что это и откуда взялось;
данные из деклараций за 2022 год часто отражались некорректно или были утеряны;
невозможно было провести сверки.
Несколько слов о блогерских уголовных делах. Какая, по-вашему, отрасль будет следующей на «обеление»?
— О блогерских делах не написал уже только ленивый. Но думаю, тут все достаточно хорошо уже понятно. У всех плюс/минус похожая история, качественно описанная не один раз. Что касается кандидатов «на обеление», думаю, следующие — общепит. В отрасли также популярно «дробление» и популярны наличные расчеты.
Комментарии