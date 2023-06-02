Найти бухгалтера на «Клерке» стало еще быстрее. Клерк.Работа становится круче

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Теперь коротко о том, что для этого надо работодателю.

Итак, переходим по ссылке, чтобы заполнить форму.

Заполните поля и вбейте обязанности и требования в разные строки.

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