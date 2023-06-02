Бухгалтеры, расскажите, у кого брали 1С

1С: Бухгалтерия — самая популярная программа у бухгалтеров. Но для того, чтобы ее купить, настроить, подключить дополнительные сервисы и приобрести другие решения от 1С, нужна помощь официальных представителей — франчайзи.
Все самые известные франчайзи 1С мы собрали в Рейтинге компаний.
Когда на носу очередной период сдачи отчетности, бухгалтерам некогда решать технические проблемы и рыться в настройках.
Расскажите, у кого покупали свою версию 1С вы?
И конечно, пишите в комментариях: как теперь у вас дела с поддержкой?
Комментарии