Бухгалтеры, расскажите, у кого брали 1С

Пятничный опрос в нашем рейтинге компаний: выбираем лучшую франчайзи 1С по мнению бухгалтеров.

1С: Бухгалтерия — самая популярная программа у бухгалтеров. Но для того, чтобы ее купить, настроить, подключить дополнительные сервисы и приобрести другие решения от 1С, нужна помощь официальных представителей — франчайзи.

Все самые известные франчайзи 1С мы собрали в Рейтинге компаний.

Когда на носу очередной период сдачи отчетности, бухгалтерам некогда решать технические проблемы и рыться в настройках.

Расскажите, у кого покупали свою версию 1С вы?

У кого вы покупали 1С? Scloud

ФинОфис

ZUBR Technologies

АудитПроСервис

КАМИН

Е-Офис 24

Первый Бит

1С:Апрель Софт

1С-Франчайзи «Ю-Софт»

Другое

И конечно, пишите в комментариях: как теперь у вас дела с поддержкой?