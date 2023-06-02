Проиндексируют сумму ущерба по экономическим преступлениям

Законопроект с такой поправкой в УК РФ Госдума рассмотрела в первом чтении.
Особо крупный ущерб повысили с 9 до 13,5 млн рублей.
Авторы проекта – депутаты от партии «Новые люди». Они пояснили, что размер ущерба от преступной деятельности не индексировался долгое время.
Смотрите в нашей таблице, какой размер ущерба хотят установить.
Статья УК
Крупный ущерб
Особо крупный ущерб
170.2 – Внесение заведомо ложных сведений в документы по межеванию
3,5 млн
13,5 млн
178 – Ограничение конкуренции
16 млн
47,5 млн
180 – Незаконное использование средств индивидуализации товаров
400 тыс
199 – Уклонение организации от уплаты налогов
35 млн
100 млн
199.1 – Неисполнение обязанностей налогового агента
35 млн
100 млн
199.3 – Уклонение физлица от уплаты страховых взносов
4 млн
20,5 млн
199.4 – Уклонение организации от уплаты страховых взносов
13,5 млн
67,8 млн
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