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Экономические преступления

Проиндексируют сумму ущерба по экономическим преступлениям

Ущерб от экономического преступления будет считаться крупным от суммы в 3,5 млн рублей. Сейчас этот лимит – 2,25 млн.
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Законопроект с такой поправкой в УК РФ Госдума рассмотрела в первом чтении.

Особо крупный ущерб повысили с 9 до 13,5 млн рублей.

Авторы проекта – депутаты от партии «Новые люди». Они пояснили, что размер ущерба от преступной деятельности не индексировался долгое время.

Смотрите в нашей таблице, какой размер ущерба хотят установить.

Статья УК

Крупный ущерб

Особо крупный ущерб

170.2 – Внесение заведомо ложных сведений в документы по межеванию

3,5 млн

13,5 млн

178 – Ограничение конкуренции

16 млн

47,5 млн

180 – Незаконное использование средств индивидуализации товаров

400 тыс

199 – Уклонение организации от уплаты налогов

35 млн

100 млн

199.1 – Неисполнение обязанностей налогового агента

35 млн

100 млн

199.3 – Уклонение физлица от уплаты страховых взносов

4 млн

20,5 млн

199.4 – Уклонение организации от уплаты страховых взносов

13,5 млн

67,8 млн

Комментарии

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