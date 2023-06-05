Налоговый вычет по ИИС-3 составит 30 миллионов рублей

С 1 января 2024 года можно будет открыть индивидуальный инвестиционный счет третьего типа. По нему хотят установить налоговый вычет с доходов от инвестиций в размере 30 млн рублей.

То есть, вернуть можно будет 3,9 млн руб. при ставке налога 13% или 4,5 млн руб. при ставке 15%. Минфин подготовил законопроект с такой нормой, пишет РБК.

Получить вычет можно будет, если средства пролежат на счете 10 лет.

То есть, речь идет о долгосрочном инвестировании.

При этом поправки предусматривают переходный период в зависимости от даты открытия ИИС нового типа: при открытии в 2024 году срок составит 5 лет, при открытии в 2025 году – 6 лет и так далее. До 10 лет минимальный срок для налогового вычета по ИИС вырастет к 2029 году.

Кроме того, предусмотрен вычет за внесение средств на ИИС-3. Он составит максимально 400 тыс. рублей.

Законопроект пока не внесен в Госдуму.