Бизнес выступает против отчислений за иностранный софт

Председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов (5-е место в рейтинге Forbes) выступил против идеи о введении отчислений с компаний за использование иностранного софта.

Такое предложение озвучили в Правительстве. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что компании, которые работают на иностранном ПО, будут платить обязательные отчисления. Полученные средства пойдут на гранты и кредиты для отечественных IT-компаний.

Мордашов назвал эту идею спорной.

По его мнению, повышать финансовую нагрузку на бизнес, который и так вынужден много тратить на разработку собственного ПО, было бы неправильно.

Он напомнил, что крупные компании сейчас сами инвестируют весьма значительные средства в разработку отечественного ПО, передает РИА Новости.