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Интернет и IT

Бизнес выступает против отчислений за иностранный софт

Председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов (5-е место в рейтинге Forbes) выступил против идеи о введении отчислений с компаний за использование иностранного софта.
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Такое предложение озвучили в Правительстве. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что компании, которые работают на иностранном ПО, будут платить обязательные отчисления. Полученные средства пойдут на гранты и кредиты для отечественных IT-компаний.

Мордашов назвал эту идею спорной.

По его мнению, повышать финансовую нагрузку на бизнес, который и так вынужден много тратить на разработку собственного ПО, было бы неправильно.

Он напомнил, что крупные компании сейчас сами инвестируют весьма значительные средства в разработку отечественного ПО, передает РИА Новости.

Комментарии

1
  • Логотип solyarii
    solyarii 1 час назад

    Shine_week

    Очень хочется верить, что хоть где-то наши чиновники прислушаются к бизнесу. 

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