Бизнес выступает против отчислений за иностранный софт

Такое предложение озвучили в Правительстве. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что компании, которые работают на иностранном ПО, будут платить обязательные отчисления. Полученные средства пойдут на гранты и кредиты для отечественных IT-компаний.
Мордашов назвал эту идею спорной.
По его мнению, повышать финансовую нагрузку на бизнес, который и так вынужден много тратить на разработку собственного ПО, было бы неправильно.
Он напомнил, что крупные компании сейчас сами инвестируют весьма значительные средства в разработку отечественного ПО, передает РИА Новости.
Комментарии1
Shine_week
Очень хочется верить, что хоть где-то наши чиновники прислушаются к бизнесу.