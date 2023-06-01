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IT-компании

За иностранное ПО компании будут платить обязательные отчисления

Средства пойдут на поддержку отечественных IT-компаний, которые занимаются разработкой российского программного обеспечения.
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Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что компании, которые работают на иностранном программном обеспечении (ПО), будут платить обязательные отчисления. Полученные средства пойдут на гранты для отечественных IT-компаний. Об этом пишет «ТАСС».

Мы рассматриваем инициативу, которая вводит обязательные отчисления для организаций за использование зарубежного программного обеспечения - до момента перехода на отечественные решения, - сказал Михаил Мишустин.

Одна половина обязательных отчислений пойдет на гранты для российских IT-компаний. За счет второй части будет формироваться база для предоставления льготных кредитов.

Сейчас аккредитацию получили больше 22 тыс. компаний-разработчиков отечественного ПО. В стране работает больше 740 тыс. программистов, что на 13% больше, чем в 2022 году.

По словам премьера, рынок отечественного ПО вырос почти на четверть, примерно до 2 трлн 200 млрд рублей.

Комментарии

3
  • Логотип buhkompas
    buhkompas 14 минут назад

    Ирина

    А что, это коснется всех, кто использует Windows?

    • Логотип понаехавший Тут
      понаехавший Тут 4 минуты назад

      А также  Google Chrome, Excel и прочие всякие продукты типа Adobe Acrobat ?

  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 1 минуту назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    чудесненько!!! отнять и поделить (с)

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