За иностранное ПО компании будут платить обязательные отчисления

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что компании, которые работают на иностранном программном обеспечении (ПО), будут платить обязательные отчисления. Полученные средства пойдут на гранты для отечественных IT-компаний. Об этом пишет «ТАСС».

Мы рассматриваем инициативу, которая вводит обязательные отчисления для организаций за использование зарубежного программного обеспечения - до момента перехода на отечественные решения, - сказал Михаил Мишустин.

Одна половина обязательных отчислений пойдет на гранты для российских IT-компаний. За счет второй части будет формироваться база для предоставления льготных кредитов.

Сейчас аккредитацию получили больше 22 тыс. компаний-разработчиков отечественного ПО. В стране работает больше 740 тыс. программистов, что на 13% больше, чем в 2022 году.

По словам премьера, рынок отечественного ПО вырос почти на четверть, примерно до 2 трлн 200 млрд рублей.