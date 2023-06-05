👉Тинькофф начал брать комиссию комиссию 1% за внесение наличной валюты на счет

Речь о пополнении счета наличными долларами и евро: за это с 5 июня придется заплатить процент.

С 5 июня 2023 года банк Тинькофф вводит комиссию в размере 1% для расчетных карт за пополнение счета наличными в долларах и евро.

— Тинькофф вводит комиссию в размере 1% для карточных счетов с тарифным планом ТПС 3.0 в долларах США и евро за пополнение в банкоматах и сервисах Тинькофф, а также через кассово-инкассаторский центр Банка (КИЦ), если валюта внесения соответствует валюте пополняемого счета, — сообщил банк на своем сайте.

В колл-центре банка пояснили, что сейчас комиссии за внесение валюты на счет нет, но сделать это можно только через банкоматы.