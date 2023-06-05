Зарезервированная сумма не входит в сальдо ЕНС

В личном кабинете на ЕНС есть раздел «Отложенная переплата». Там, в частности, отражены платежи, произведенные в 2022 году, которые зарезервированы до представления РСВ по итогам 2022 года.

Такое разъяснение дает ФНС в своем Telegram-чате в ответ на просьбу выпустить инструкцию по ЕНС в ЛК.

Зарезервированные суммы не входят в сальдо ЕНС.

Они будут разрезервированы и распределены по принадлежности после наступления сроков уплаты налогов, утверждает ФНС

Разрезервация уплаченных сумм проводится операцией «Сторно».

Между тем, бухгалтеры сталкиваются с тем, что на практике автоматическое разрезервирование при наступлении срока уплаты не происходит. Более того, поднять сумму из резерва на ЕНС не получается и через заявление о зачете.