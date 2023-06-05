Зарезервированная сумма не входит в сальдо ЕНС

Такое разъяснение дает ФНС в своем Telegram-чате в ответ на просьбу выпустить инструкцию по ЕНС в ЛК.
Зарезервированные суммы не входят в сальдо ЕНС.
Они будут разрезервированы и распределены по принадлежности после наступления сроков уплаты налогов, утверждает ФНС
Разрезервация уплаченных сумм проводится операцией «Сторно».
Между тем, бухгалтеры сталкиваются с тем, что на практике автоматическое разрезервирование при наступлении срока уплаты не происходит. Более того, поднять сумму из резерва на ЕНС не получается и через заявление о зачете.
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