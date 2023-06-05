Налоговики шлют сообщения о несдаче уведомлений даже тем, кто их сдал

Кто-то вместо уведомлений по ЕНП использует платежные поручения, а у кого-то просто нет начисленных сумм и поэтому уведомление компания не сдает. В таких ситуациях налоговики на всякий случай оповещают о том, что уведомления от налогоплательщика не поступило.

О таком явлении рассказывает подписчица нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».

Налоговики сообщили бухгалтеру, что не получили уведомление на НДФЛ за период с 23.04 по 22.05 со сроком уплаты 29.05.

Срок сдачи этого уведомления был 25 мая, и бухгалтер отправил его вовремя, отразив там страховые взносы и НДФЛ.

Коллеги отмечают, что это информационное письмо, которое как правило, даже не имеет конкретного адресата, надо просто игнорировать.

Получается, что такая рассылка приходит все подряд независимо от того, сдано уведомление или нет.

А вы получаете подобные письма?