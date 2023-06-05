Повышение квалификации в выходные дни оплачивают в двойном размере

Направить сотрудника на обучение в его нерабочее время можно только с его согласия.

ГИТ по г. Москве в письме от 22.05.2023 № ПГ/11234/10-17273-ОБ/18-964 рассмотрела ситуацию, когда сотрудника отправили на курсы повышения квалификации в другой город. Занятия проходят, в том числе, в выходные дни.

В таком случае оплата сверхурочной работы и работы в выходные дни производится в повышенном размере, поясняет ГИТ со ссылкой на письмо Роструда от 24.01.2020 № ПГ/37449-6-1.

Таким образом, при направлении работника на обучение с отрывом от работы в другую местность обучение в выходной надо оплатить не менее чем в двойном размере, как за работу в выходной день по статье 153 ТК РФ.