Бухгалтеры ушли обсуждать ЕНП в Трибуну. Там дискуссия про новый порядок с НДФЛ

Поправки в НК, по которым НДФЛ получил приоритет при зачислении в бюджет, взорвали терпение бухгалтеров: донастройка новой системы утомила уже абсолютно всех.

Бухгалтеры выпустили пар сначала под пресловутыми извинениями главы ФНС Даниила Егорова, а теперь пошли обсуждать новый закон в Трибуне.

Каждый комментарий там — взрыв эмоций. Кто-то недоумевает, откуда ФНС узнает до подачи уведомления сумму НДФЛ по новому порядку.

Кто-то восхищается скоростью принятия проекта: быстрее по всем инстанциям прошел только недавний закон об электронных повестках.

Кто-то вспоминает цитаты:

— Навеяло: "Председательствующий (наливает из графина): Жаль... Жаль, что нам так и не удалось послушать начальника транспортного цеха".

Присоединяйтесь к обсуждениям — и заводите собственный блог в Трибуне. Когда если не сейчас делиться наболевшим?