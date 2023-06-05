📌В 1С:БГУ есть изменения по инвентаризации, УСН и ЭДО. Список свежих доработок

Рассказываем, что поменялось в главной бухгалтерской программе бюджетного учета.

✅Доработали инвентаризацию. Там теперь есть новый документ «Акт о результатах инвентаризации (ф. 0510463)‎».

Он нужен, чтобы можно было обобщить результаты инвентаризации и ее документального оформления.

✅Есть изменения для организаций, которым нужны наличные. Появился новый документ «Заявка для обеспечения наличными денежными средствами‎». Он предназначен для обеспечения наличными денежными средствами организаций с применением ЭДО.

✅Для УСН: разработчики добавили автоматическое отражение в Книге учета доходов и расходов при УСН удержаний из оплаты труда (алименты и пр.) по мере перечисления средств (погашения задолженности) получателям удержаний из оплаты труда работников.

✅Для ЭДО с контрагентами добавили: