📌В 1С:БГУ есть изменения по инвентаризации, УСН и ЭДО. Список свежих доработок

✅Доработали инвентаризацию. Там теперь есть новый документ «Акт о результатах инвентаризации (ф. 0510463)».
Он нужен, чтобы можно было обобщить результаты инвентаризации и ее документального оформления.
✅Есть изменения для организаций, которым нужны наличные. Появился новый документ «Заявка для обеспечения наличными денежными средствами». Он предназначен для обеспечения наличными денежными средствами организаций с применением ЭДО.
✅Для УСН: разработчики добавили автоматическое отражение в Книге учета доходов и расходов при УСН удержаний из оплаты труда (алименты и пр.) по мере перечисления средств (погашения задолженности) получателям удержаний из оплаты труда работников.
✅Для ЭДО с контрагентами добавили:
возможность формирования электронного УПД со статусом «2» для случая нулевого НДС в документе реализации;
возможность получить или сформировать и отправить электронный документ «Счет покупателю» по тестовому формату ФНС России.
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