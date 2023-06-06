🤔Налоговики еще сами не определились, когда и за что вас штрафовать. Эксперт говорит, что штрафы с 30 июня могут отложить

В системе ЕНС еще очень много неясностей, так что сроки вполне могут сдвинуть, считает юрист.

Официально, согласно Постановлению Правительства №500 от 29 марта 2023 года, штрафы и пени за ошибки в уведомлениях об исчисленных налогах не начисляются с 1 января по 30 июня 2023 года. Пока нет никакого документа, который отменял бы эту дату, но на вопрос о начале штрафов сами налоговики четко ответить не могут. Мы спросили у эксперта, что это за чудеса — и чего ждать.

Вот что нам ответил Сергей Гебель, генеральный директор консалтинговой группы «Гебель и партнеры».

По задумке ФНС предполагалось, что единый налоговый платеж упростит жизнь всем налогоплательщикам, в особенности предпринимателям и бухгалтерам.

Однако с самого начала новая система породила множество вопросов и создала путаницу на практике. Ошибки были признаны, и ФНС вела работу над ними, но спустя полгода полностью проблемы никуда не исчезли и их все еще наблюдается довольно много.



Более того, различные вопросы возникли не только у бизнеса, но и у самих налоговиков.

Так, в недавнем Письме ФНС России № БС-3-11/6890@ от 23 мая 2023 г. была информация, что штрафовать за неподачу уведомления об исчисленных налогах, сборах и взносах, а также за просрочку его сдачи не будут до момента получения разъяснений об условиях наступления такой ответственности. Фактически можно говорить о том, что в ФНС сами не определились, когда это считается нарушением.

В нынешнем состоянии систему ЕНС нельзя назвать до конца продуманной и завершенной. Введение штрафов прямо сейчас с высокой вероятностью приведет к появлению еще большего количества вопросов и росту административной нагрузки на налогоплательщиков.

С учетом этого вполне вероятно, что момент начала привлечения к ответственности будет в очередной раз отложен до устранения основной массы существующих проблем.