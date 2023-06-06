🤔Налоговики еще сами не определились, когда и за что вас штрафовать. Эксперт говорит, что штрафы с 30 июня могут отложить

Официально, согласно Постановлению Правительства №500 от 29 марта 2023 года, штрафы и пени за ошибки в уведомлениях об исчисленных налогах не начисляются с 1 января по 30 июня 2023 года. Пока нет никакого документа, который отменял бы эту дату, но на вопрос о начале штрафов сами налоговики четко ответить не могут. Мы спросили у эксперта, что это за чудеса — и чего ждать.
Вот что нам ответил Сергей Гебель, генеральный директор консалтинговой группы «Гебель и партнеры».
По задумке ФНС предполагалось, что единый налоговый платеж упростит жизнь всем налогоплательщикам, в особенности предпринимателям и бухгалтерам.
Однако с самого начала новая система породила множество вопросов и создала путаницу на практике. Ошибки были признаны, и ФНС вела работу над ними, но спустя полгода полностью проблемы никуда не исчезли и их все еще наблюдается довольно много.
Более того, различные вопросы возникли не только у бизнеса, но и у самих налоговиков.
Так, в недавнем Письме ФНС России № БС-3-11/6890@ от 23 мая 2023 г. была информация, что штрафовать за неподачу уведомления об исчисленных налогах, сборах и взносах, а также за просрочку его сдачи не будут до момента получения разъяснений об условиях наступления такой ответственности. Фактически можно говорить о том, что в ФНС сами не определились, когда это считается нарушением.
В нынешнем состоянии систему ЕНС нельзя назвать до конца продуманной и завершенной. Введение штрафов прямо сейчас с высокой вероятностью приведет к появлению еще большего количества вопросов и росту административной нагрузки на налогоплательщиков.
С учетом этого вполне вероятно, что момент начала привлечения к ответственности будет в очередной раз отложен до устранения основной массы существующих проблем.
Комментарии5
Главный бухгалтер
какая брехня!
никто ничего полгода не делал и делать не собирается!
Екатерина Катеринина
Они найдут за что оштрафовать и без этого.
Светлана
Сегодня полдня общалась с ИФНС, платеж со статусом 02 и КБК страховых взносов не сформировал уведомление. Деньги на ЕНС упали, но не разнеслись. предлагают подать уведомление и слететь с платежек 02. И что самое главное в платежке период МС.04.2023г. по периоду уплаты 28.05.23г. указан верно, они это видят. но сделать ничего не могут. И говорят что пени насчитают по расчету....ПОДАЙТЕ УВЕДОМЛЕНИЕ..... Были у кого такие ситуации?
Юлия
По-моему это мы их должны уже штрафовать, за то, что нагородили херни, и до сих пор ничего не работает! ЛК по ООО не рабочий.
ЕЛЕНА
Ну вот и я увидела ЕНС (по одному из клиентов, больше у меня психика не вынесла). Этож как же надо намутить на 23-х страницах... С учетом того, что клиент всегда платит вперед! Откуда пени, которые живут своею жизнью? Почему сальдо на начальной странице одно (и конечно к уплате, хотя по факту переплата), а внутрь в отложенные платежи проваливаешься, там другое... от слова "СОВСЕМ". Как можно начислить ЕСХН 10-ю суммами...? И (как вишенка на торте), если Вы не согласны, напишите предельно точно все ошибки. Да я там вообще ни с чем не согласна. Может нам уже пора оплату попросить за внедрение и настройку ЕНС? 😎