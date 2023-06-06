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Проверки

Совфед: на производителей продуктов питания и воды не должен распространяться мораторий на проверки

Мораторий на плановые проверки бизнеса продлили на 2023 год, но это не идет на пользу для некоторых производителей, считают чиновники.
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Пояснение: сейчас по стране набирает резонанс ситуация с отравлением суррогатным сидром, масштабы которой пока неизвестны. Пострадали десятки человек в разных регионах России.

Бизнес, связанный с производством и поставками продуктов питания и воды, необходимо вывести из-под моратория на проведение проверок.

Такую точку зрения высказал первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

Для снятия моратория не нужно будет даже вносить изменения в законодательство, объяснил сенатор, слова которого цитирует ТАСС.

— Надо вывести из-под моратория проверок продукты питания и воду. Это же неправильно: каждый день дети, взрослые, все граждане пьют продукт, и мы не проверяем производителей. Мы вывели из-под контроля чувствительную, очень важную отрасль — продовольствие, питание и воду. Даже в детском учреждении мы не проверяем производителей и поставщиков воды, это неправильно, — уверен Рябухин.

О том, что мораторий на плановые проверки бизнеса продлили на 2023 год, стало известно 30 декабря 2022 года. Напомним, что под это правило не попадают все остальные виды проверок (и оно совсем не касается налогового контроля).

Комментарии

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