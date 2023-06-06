🧐Как запустить свой бизнес, россиянам расскажут в «‎Простоквашино»

Анонс нового «‎Простоквашино» Минфин разместил у себя на сайте. По сюжету, Дядя Федор, Матроскин и Шарик решают открыть собственный парк развлечений

«‎Герои столкнутся с непростым выбором, совершить который поможет только слаженная командная работа и точные финансовые расчеты», пишет Минфин.

Это только первый эпизод из пяти, сейчас их запустили в онлайн-кинотеатре Okko.

— Тема финансовой грамотности очень гармонично интегрировалась в сюжет «Простоквашино» и в характеры героев, — цитирует пресс-служба Минфина генерального продюсера киностудии «Союзмультфильм» Юлию Осетинскую. — Они и сами учатся, и образовывают свою юную аудиторию.

Это уже не первая попытка Минфина интегрировать тему финансовой грамотности в мультфильмы. В прошлом году уже выходили аналогичные по теме эпизоды «‎Простоквашино»: об этом писали на «‎Клерке».