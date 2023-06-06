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Общество

🧐Как запустить свой бизнес, россиянам расскажут в «‎Простоквашино»

Минфин выпустил новую серию знаменитого мультфильма, чтобы рассказать юным зрителям «‎об основах финансовой грамотности».
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Анонс нового «‎Простоквашино» Минфин разместил у себя на сайте. По сюжету, Дядя Федор, Матроскин и Шарик решают открыть собственный парк развлечений

«‎Герои столкнутся с непростым выбором, совершить который поможет только слаженная командная работа и точные финансовые расчеты», пишет Минфин.

Это только первый эпизод из пяти, сейчас их запустили в онлайн-кинотеатре Okko.

— Тема финансовой грамотности очень гармонично интегрировалась в сюжет «Простоквашино» и в характеры героев, — цитирует пресс-служба Минфина генерального продюсера киностудии «Союзмультфильм» Юлию Осетинскую. — Они и сами учатся, и образовывают свою юную аудиторию.

Это уже не первая попытка Минфина интегрировать тему финансовой грамотности в мультфильмы. В прошлом году уже выходили аналогичные по теме эпизоды «‎Простоквашино»: об этом писали на «‎Клерке».

Комментарии

3
  • Логотип предчувствие жизни
    предчувствие жизни 1 час назад

    Вита

    Отдельную серию нужно посвятить принципам кодирования КБК👍👍👍

    Только боюсь, когда россияне научатся финансовой грамотности, обманывать нас станет намного сложнее. А кто будет мыть, готовить, подавать, коров доить? Матроскин?

  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 55 минут назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    предчувствие жизни да ладно, как финансовая грамота с мытьем и готовкой связана?

    • Логотип предчувствие жизни
      предчувствие жизни 37 минут назад

      Вита

      и то правда, нынешние финансисты и пойдут доить коров, т.к. россияне будут разбираться в финансах самостоятельно)

      как финансовая грамота с мытьем и готовкой связана?

      клининг 

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