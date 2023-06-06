🧐Как запустить свой бизнес, россиянам расскажут в «‎Простоквашино»

Анонс нового «Простоквашино» Минфин разместил у себя на сайте. По сюжету, Дядя Федор, Матроскин и Шарик решают открыть собственный парк развлечений
«Герои столкнутся с непростым выбором, совершить который поможет только слаженная командная работа и точные финансовые расчеты», пишет Минфин.
Это только первый эпизод из пяти, сейчас их запустили в онлайн-кинотеатре Okko.
— Тема финансовой грамотности очень гармонично интегрировалась в сюжет «Простоквашино» и в характеры героев, — цитирует пресс-служба Минфина генерального продюсера киностудии «Союзмультфильм» Юлию Осетинскую. — Они и сами учатся, и образовывают свою юную аудиторию.
Это уже не первая попытка Минфина интегрировать тему финансовой грамотности в мультфильмы. В прошлом году уже выходили аналогичные по теме эпизоды «Простоквашино»: об этом писали на «Клерке».
Комментарии3
Вита
Отдельную серию нужно посвятить принципам кодирования КБК👍👍👍
Только боюсь, когда россияне научатся финансовой грамотности, обманывать нас станет намного сложнее. А кто будет мыть, готовить, подавать, коров доить? Матроскин?
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
предчувствие жизни да ладно, как финансовая грамота с мытьем и готовкой связана?
Вита
и то правда, нынешние финансисты и пойдут доить коров, т.к. россияне будут разбираться в финансах самостоятельно)
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