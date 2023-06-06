Возмещение коммуналки от арендатора идет в доходы при ПСН

При этом ИП должен вести книгу учета доходов. Там фиксируются все доходы, полученные в рамках ПСН.
Дата получения дохода – это день:
выплаты дохода, в том числе перечисления на счет в банке либо по поручению ИП – на счета третьих лиц;
передачи дохода в натуральной форме;
получения иного имущества (работ, услуг) и имущественных прав;
погашения задолженности иным способом.
Если по договору аренду ИП получает от арендатора возмещение коммунальных услуг, то это поступление тоже надо отразить в книге учета доходов.
Такой вывод содержится в письме Минфина от 27.04.2023 № 03-11-11/38833.
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