Какие ФСБУ бесят бухгалтеров больше всего

Мы узнали у бухгалтеров из Сообщества профессиональных бухгалтеров, с какими ФСБУ у них больше всего сложностей. И абсолютный победитель - ФСБУ Аренда.

Сообщество профессиональных бухгалтеров – это самое престижное отраслевое объединение для бухгалтеров в России. Здесь собираются самые крутые специалисты, чтобы поддерживать друг друга – и поднимать престиж профессии бухгалтера.

Всего сейчас в Сообществе профессиональных бухгалтеров 678 человек. Из них большинство справляется с ФСБУ сами — или вообще могут их не применять.

Из тех, кому нужна помощь, 64 человека уже освоили специальный курс повышения квалификации.

Мы узнали, ради какого ФСБУ бухгалтеры идут учиться чаще всего — и это, конечно, ФСБУ 25/2018. С учетом аренды бухгалтеры не могут справиться самостоятельно — и это, конечно, не их вина. А сложного и неясного стандарта.

В Сообществе профессиональных бухгалтеров найти коллегу для общения, бухгалтера на работу или эксперта для решения проблемы стало еще проще: теперь там есть поиск по навыкам и даже по регионам.

Просто заходите и настраиваете фильтры:

И находите нужного специалиста в два клика. Можно начинать общаться :)