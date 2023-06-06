Для двойного вычета по НДФЛ мать-одиночка должна принести справку о том, что у нее нет мужа

Единственному родителю стандартный налоговый вычет по НДФЛ на ребенка дают в двойном размере. Но только если этот родитель не состоит в браке.

Если мать-одиночка выйдет замуж, двойной вычет прекращается. С месяца, следующего за месяцем вступления в брак.

Как же одинокой женщине доказать свое право на двойной вычет?

Ответ на этот вопрос дала ФНС в письме от 12.05.2023 № БС-4-11/5967@.

Стандартный налоговый вычет дают на основании письменного заявления и документов, подтверждающих право на него. Конкретного перечня документов в НК РФ нет.

По мнению ФНС, документом, подтверждающим отсутствие зарегистрированного брака, может быть справка об отсутствии факта госрегистрации заключения брака, выданная в ЗАГСе.

Просто заявление женщины, в котором она утверждает, что не замужем, не годится. Нужны доказательства (справка ЗАГС).