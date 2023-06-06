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Стандартный вычет

Для двойного вычета по НДФЛ мать-одиночка должна принести справку о том, что у нее нет мужа

Единственному родителю стандартный налоговый вычет по НДФЛ на ребенка дают в двойном размере. Но только если этот родитель не состоит в браке.
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Если мать-одиночка выйдет замуж, двойной вычет прекращается. С месяца, следующего за месяцем вступления в брак.

Как же одинокой женщине доказать свое право на двойной вычет?

Ответ на этот вопрос дала ФНС в письме от 12.05.2023 № БС-4-11/5967@.

Стандартный налоговый вычет дают на основании письменного заявления и документов, подтверждающих право на него. Конкретного перечня документов в НК РФ нет.

По мнению ФНС, документом, подтверждающим отсутствие зарегистрированного брака, может быть справка об отсутствии факта госрегистрации заключения брака, выданная в ЗАГСе.

Просто заявление женщины, в котором она утверждает, что не замужем, не годится. Нужны доказательства (справка ЗАГС).

Комментарии

3
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 14 минут назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    прикольно (не знала) что нужна справка ЗАГС. А ЗАГСы все цифровизованы?? т.е. имеют общую платформу и могут посмотреть по "всем" ЗАГСам нашей страны?? ил взял справку в поселковом ЗАГСе, а предоставил ее в противоположной точке на карте?? интересно

    • Логотип Tan_D
      Tan_D 7 минут назад

      ТатьянаГлавный бухгалтер

      Мало того, что цифровизированы, так ещё и работают напрямую в программе ФНС. Все записи актов гражданского состояния видны ФНС в момент записи. 

  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 1 минуту назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    Tan_D , спасибо, все равно непонятно(??) могут же ФНС-шники предоставить такую информацию? если все есть в недрах Госуслуг (ФНС,ПФР,СФР и т.д.), почему нельзя от них брать информацию? Я не только по поводу этой справки, а по  всем документам, которые бесконечно надо предоставлять. P.S. недавно столкнулась с такой ситуацией, в СПб предоставить спр. о регистрации (и смешно и грустно, всю жизнь зарегестр. в СПб

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