Для двойного вычета по НДФЛ мать-одиночка должна принести справку о том, что у нее нет мужа

Если мать-одиночка выйдет замуж, двойной вычет прекращается. С месяца, следующего за месяцем вступления в брак.
Как же одинокой женщине доказать свое право на двойной вычет?
Ответ на этот вопрос дала ФНС в письме от 12.05.2023 № БС-4-11/5967@.
Стандартный налоговый вычет дают на основании письменного заявления и документов, подтверждающих право на него. Конкретного перечня документов в НК РФ нет.
По мнению ФНС, документом, подтверждающим отсутствие зарегистрированного брака, может быть справка об отсутствии факта госрегистрации заключения брака, выданная в ЗАГСе.
Просто заявление женщины, в котором она утверждает, что не замужем, не годится. Нужны доказательства (справка ЗАГС).
Комментарии3
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
прикольно (не знала) что нужна справка ЗАГС. А ЗАГСы все цифровизованы?? т.е. имеют общую платформу и могут посмотреть по "всем" ЗАГСам нашей страны?? ил взял справку в поселковом ЗАГСе, а предоставил ее в противоположной точке на карте?? интересно
ТатьянаГлавный бухгалтер
Мало того, что цифровизированы, так ещё и работают напрямую в программе ФНС. Все записи актов гражданского состояния видны ФНС в момент записи.
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
Tan_D , спасибо, все равно непонятно(??) могут же ФНС-шники предоставить такую информацию? если все есть в недрах Госуслуг (ФНС,ПФР,СФР и т.д.), почему нельзя от них брать информацию? Я не только по поводу этой справки, а по всем документам, которые бесконечно надо предоставлять. P.S. недавно столкнулась с такой ситуацией, в СПб предоставить спр. о регистрации (и смешно и грустно, всю жизнь зарегестр. в СПб