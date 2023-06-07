🙆 Бухгалтеры не понимают, как ФНС считает рассрочку по отсроченным прошлогодним взносам

Наши читатели на форуме «Клерка» рассказывают, что уведомление пришло в виде требования. В нем представлен график платежей, но он неправильный – срок уплаты для всех платежей одинаковый – 28.05.2024.
Между тем взносы за апрель 2022 года надо платить ежемесячно до 28 числа в размере 1/12 суммы в месяц.
Позже налоговики исправились и выслали новое уведомление с правильными сроками.
А одна из участниц форума с удивлением обнаружила, что в уведомлении рассрочка дана только по взносам на ОМС. А взносы на ОПС и ОСС там вообще не фигурируют.
По постановлению Правительства от 29.04.2022 № 776 сумму рассрочки определяет налоговый орган 27 числа каждого месяца, на который перенесен срок уплаты.
Рассрочку дадут на отсроченную сумму взносов за вычетом суммы, которую зачли в счет предстоящей обязанности.
Точную сумму для рассрочки налоговики будут высчитывать в автоматическом режиме (письмо ФНС от 16.02.2023 № КЧ-4-8/1821@кс).
До 28.06 надо уплатить 1/12 взносов за апрель 2022. До 28.07 - 1/12 за апрель 2022 и 1/11 за май 2022. До 28.08 — 1/12 за апрель 2022, 1/11 за май 2022 и 1/10 за июнь 2022 и так далее.
Кстати, все сроки уплаты взносов (с учетом рассрочки) есть в разборе на нашем сайте.
А у вас не возникло вопросов по сумме рассрочки, которую вам насчитали налоговики?
Комментарии1
Главный бухгалтер
чё тут понимать?
никак ничего она НЕ считала и считать не собирается! Они и сами этого не знают. Как копутер поставил - значит так и будет. Всё равно они сами изменить теперь ничего не могут.