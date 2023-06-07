🙆 Бухгалтеры не понимают, как ФНС считает рассрочку по отсроченным прошлогодним взносам

Многие компании воспользовались правом на рассрочку по страховым взносам за 2 и 3 кварталы 2022 года, по которым ранее была отсрочка. 27 мая налоговики провели первый расчет отсрочки и направили компаниям уведомления. Первый блин получился комом.

Наши читатели на форуме «Клерка» рассказывают, что уведомление пришло в виде требования. В нем представлен график платежей, но он неправильный – срок уплаты для всех платежей одинаковый – 28.05.2024.

Между тем взносы за апрель 2022 года надо платить ежемесячно до 28 числа в размере 1/12 суммы в месяц.

Позже налоговики исправились и выслали новое уведомление с правильными сроками.

А одна из участниц форума с удивлением обнаружила, что в уведомлении рассрочка дана только по взносам на ОМС. А взносы на ОПС и ОСС там вообще не фигурируют.

По постановлению Правительства от 29.04.2022 № 776 сумму рассрочки определяет налоговый орган 27 числа каждого месяца, на который перенесен срок уплаты. Рассрочку дадут на отсроченную сумму взносов за вычетом суммы, которую зачли в счет предстоящей обязанности. Точную сумму для рассрочки налоговики будут высчитывать в автоматическом режиме (письмо ФНС от 16.02.2023 № КЧ-4-8/1821@кс).

До 28.06 надо уплатить 1/12 взносов за апрель 2022. До 28.07 - 1/12 за апрель 2022 и 1/11 за май 2022. До 28.08 — 1/12 за апрель 2022, 1/11 за май 2022 и 1/10 за июнь 2022 и так далее.

Кстати, все сроки уплаты взносов (с учетом рассрочки) есть в разборе на нашем сайте.

А у вас не возникло вопросов по сумме рассрочки, которую вам насчитали налоговики?