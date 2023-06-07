Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Страховые взносы

🙆 Бухгалтеры не понимают, как ФНС считает рассрочку по отсроченным прошлогодним взносам

Многие компании воспользовались правом на рассрочку по страховым взносам за 2 и 3 кварталы 2022 года, по которым ранее была отсрочка. 27 мая налоговики провели первый расчет отсрочки и направили компаниям уведомления. Первый блин получился комом.
192

Наши читатели на форуме «Клерка» рассказывают, что уведомление пришло в виде требования. В нем представлен график платежей, но он неправильный – срок уплаты для всех платежей одинаковый – 28.05.2024.

Между тем взносы за апрель 2022 года надо платить ежемесячно до 28 числа в размере 1/12 суммы в месяц.

Позже налоговики исправились и выслали новое уведомление с правильными сроками.

А одна из участниц форума с удивлением обнаружила, что в уведомлении рассрочка дана только по взносам на ОМС. А взносы на ОПС и ОСС там вообще не фигурируют.

По постановлению Правительства от 29.04.2022 № 776 сумму рассрочки определяет налоговый орган 27 числа каждого месяца, на который перенесен срок уплаты.

Рассрочку дадут на отсроченную сумму взносов за вычетом суммы, которую зачли в счет предстоящей обязанности.

Точную сумму для рассрочки налоговики будут высчитывать в автоматическом режиме (письмо ФНС от 16.02.2023 № КЧ-4-8/1821@кс).

До 28.06 надо уплатить 1/12 взносов за апрель 2022. До 28.07 - 1/12 за апрель 2022 и 1/11 за май 2022. До 28.08 — 1/12 за апрель 2022, 1/11 за май 2022 и 1/10 за июнь 2022 и так далее.

Кстати, все сроки уплаты взносов (с учетом рассрочки) есть в разборе на нашем сайте.

А у вас не возникло вопросов по сумме рассрочки, которую вам насчитали налоговики?

Комментарии

1
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 44 минуты назад

    Главный бухгалтер

    чё тут понимать? 

    как ФНС считает...

    никак ничего она НЕ считала и считать не собирается! Они и сами этого не знают. Как копутер поставил - значит так и будет. Всё равно они сами изменить теперь ничего не могут.

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип nlukina
nlukina
Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Новые правила расчёта платы за НВОС. За что еще нужно будет платить?

В порядок расчета платы за НВОС добавили требования по плате за побочную продукцию и вскрышные породы, которые признают отходами. Правила вступят в силу уже с 1 сентября 2023 года.

Новые правила расчёта платы за НВОС. За что еще нужно будет платить?
4
Логотип Соппа Кирилл
Соппа Кирилл
Кредиторская задолженность

Надежный и простой способ закрыть проблемную «зависшую» кредиторскую задолженность

Общался тут с одним предпринимателем. Случайно затронули тему закрытия «проблемной» кредиторской задолженности. На что он мне сказал что знает одну суперсхему. «Через земельные участки что ли?» — предположил я. И, естественно, был прав. Ну давайте обсудим супер эта схема или нет.

Надежный и простой способ закрыть проблемную «зависшую» кредиторскую задолженность
59
Логотип Мой бизнес
Мой бизнес
Социальная поддержка

Что такое социальный контракт? И как открыть бизнес с его помощью

Сейчас в России малообеспеченные граждане и безработные могут воспользоваться государственной социальной помощью на основе соцконтракта. О том, какие шаги нужно предпринять для заключения соцконтракта — узнаете в статье.

Что такое социальный контракт? И как открыть бизнес с его помощью
10
Логотип Юзвак Максим
Юзвак Максим
Виды деятельности, попадающие под патент

Можно ли применять ПСН в отношении услуг частного охранника. Позиция Минфин

Рассматривается возможность применения ПСН по слугам частного охранника, имеющего статус индивидуального предпринимателя.

Можно ли применять ПСН в отношении услуг частного охранника. Позиция Минфин
1
28
Логотип Бенефициар
Бенефициар
Блокировка счетов

Кто может попадет в красную зону ЗСК. Критерии отбора ЦБ

ЦБ поменял правила игры в работе с банками и ввел систему ЗСК. Основная цель ЗСК — борьба с обналом. ЗСК работает по принципу светофора Как работают кэшевики, в ЦБ и Росфинмониторинге представление имеют.

Кто может попадет в красную зону ЗСК. Критерии отбора ЦБ
32
Логотип Александра Шульц Адвокат
Александра Шульц Адвокат
Увольнение

Зачем мудрить с увольнением руководителей? Экономия на выходном пособии — сомнительная выгода

Изучая в очередной раз практику Второго кассационного суда общей юрисдикции по трудовым спорам, удивилась, зачем работодатели мудрят с увольнением руководителя?

Зачем мудрить с увольнением руководителей? Экономия на выходном пособии — сомнительная выгода
55
Читать еще