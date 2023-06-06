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Налог на имущество физических лиц

Поменяется форма налогового уведомления

Уведомление на уплату налога на имущество физлиц, транспортного и земельного налога, а также НДФЛ будет новой формы.
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Опубликован приказ ФНС от 28.04.2023 № ЕД-7-21/292@. Он должен заработать с 1 июля 2023 года.

Примечательно, что ранее форму уведомления уже поменяли и в 2023 году оно должно было прийти в обновленном виде с налогами за 2022 год.

Но не наступил еще срок рассылки этих уведомлений, как они снова изменились.

В проекте предполагалось, что поправки заработают только с 1 января 2024 года. Но в итоге их будут применять уже с 1 июля 2023 года.

В частности, в уведомлении учтут то, что рассылать уведомления будут через Госуслуги. Эта норма заработает с 1 июля 2023 года.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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