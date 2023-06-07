На хорошие доходы влияет знание русского языка, уверены 57% опрошенных россиян. Бухгалтеры, а у вас с этим как?

Участники опроса уверены, что хорошее знание русского языка помогает успешной профессиональной карьере и положительно влияет на доходы, узнали аналитики.

84% россиян считают, что грамотно пишут по-русски. И только 21% никак не реагируют на ошибки других людей в устной и письменной речи.

Такие результаты получили по итогам опроса эксперты банка «Открытие» (итоги есть в распоряжении редакции). Эксперты опросили 1000 респондентов по всей России в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч человек.

Только 15% опрошенных оценили свою личную письменную грамотность на «двойку» или «тройку» по стандартной школьной пятибалльной шкале. Больше всего так себя оценивающих в Северо-Западном федеральном округе (23%).

46% отвечавших на вопросы оценили свою грамотность на «четверку», на «отлично» таких 38%.

78% так или иначе реагируют на ошибки других людей в устной и письменной русской речи. 10% всегда делают замечания из-за таких ошибок в деликатной форме.

84% респондентов считают, что грамотность и хорошее знание русского языка помогают строить успешную карьеру. Причем во всех российских макрорегионах этот показатель не ниже 80%.

Наконец, 57% полагают, что грамотность и хорошее знание русского языка положительно влияют не только на карьеру, но и на личные доходы (19% определенно да, 38% скорее да).

Расскажите, коллеги, а как у вас с грамотностью? И проверяли ли ваше знание русского языка, например, на собеседованиях?

Мы вот посмотрели вакансии на Клерк.Работа и не нашли там требования хорошей грамотности. Видимо, оно подразумевается само собой🤔