Бухгалтеров все чаще просят знать ФСБУ. Вакансий с таким требованием стало в три раза больше

Мы собрали все вакансии в наших соцсетях и на Клерк.Работа и выяснили: знать хотя бы какой-то ФСБУ там стали требовать в три раза чаще.

Больше всего просят знать ФСБУ 5/2019 и ФСБУ 25/2018 — вакансий с таким требованием за май нам попалось 35 (вместо 11-12 в предыдущие месяцы).

Иногда встречаются более общие формулировки, вроде «общее знание ФСБУ», «требуется уметь работать по ФСБУ», «составление учетной политики по ФСБУ» и так далее.

Сами бухгалтеры тоже стали упоминать знание ФСБУ в своих резюме: иногда об этом пишут в чатах Телеграм типа Бухантера.

Работать по стандартам бухучета стало важно, потому что с прошлого года число обязательных ФСБУ увеличилось, и в ближайшее время их станет еще больше. Между тем, разобраться во многих ФСБУ самим сложно даже очень опытным бухгалтерам.

Поэтому мы запустили новый онлайн-курс повышения квалификации по всем шести ФСБУ. Их под силу освоить каждому из вас — в этом помогут наши эксперты.

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