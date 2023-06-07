Блогеров надо проверять еще чаще и тщательней. Совфед советует ФНС «‎повысить продуктивность»

ФНС России следует повысить продуктивность выявления и привлечения к ответственности избегающих налогообложения блогеров и интернет-тренеров, говорят в Совете Федерации.

Такие рекомендации Федеральной налоговой службе содержатся в проекте постановления Совета Федерации, который планируют принять сегодня.

Об этом пишет «‎Парламентская газета».

За счет улучшения качества налогового администрирования в 2022 году ФНС собрала в бюджет дополнительно 439 миллиардов рублей. Сенаторы считают целесообразным «‎продолжить совершенствование фискальных механизмов».

Видимо, так называемые «‎блогерские» налоговые дела будут продолжаться. А значит, бизнес в интернете ждут новые волны проверок.

Как под такие проверки не попасть? Как себя грамотно вести при этом и защищать свои права?

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