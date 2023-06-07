СФР скоро начислит ИП пенсионные баллы за 2022 год

Об этом сообщает ФНС в письме, которое получила наша читательница в ответ свое обращение в СФР по этому вопросу.
ФНС утверждает, что выгружает данные в СФР два раза в год – по состоянию на 01.02 и на 01.07.
Перевыгрузка сведений в СФР прошла 26.05.2023, пишет ФНС.
Кстати, если ориентироваться на нормы законов, то выгрузить данные о взносах ИП налоговики должны (ст. 11.1 закона № 27-ФЗ):
до 10 февраля – по фиксированным взносам;
до 10 июля – по взносам 1%.
Другая читательница «Клерка», обеспокоенная отсутствием сведений за 2022 год на ИЛС, также обратилась в СФР, где ей сказали, что проблемы есть только у ИП, а с данными по наемным сотрудникам все нормально – они уже отражены на ИЛС.
Заказать форму СЗИ-ИЛС с данными о вашем стаже и баллах можно через Госуслуги или личный кабинет на сайте СФР.
Комментарии2
Екатерина Катеринина
Скоро все заработает, скоро начислят, скоро вы все увидите в ЛК.. Скоро, скоро, скоро..
Ирина
Главное верить и повторять как мантру