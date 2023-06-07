СФР скоро начислит ИП пенсионные баллы за 2022 год

Срок уплаты фиксированных взносов за 2022 год давно прошел. У ФНС есть все данные об уплатах, но на лицевых счетах ИП – пусто. Данных о стаже и пенсионных баллах за 2022 год пока нет. Но скоро они появятся.

Об этом сообщает ФНС в письме, которое получила наша читательница в ответ свое обращение в СФР по этому вопросу.

ФНС утверждает, что выгружает данные в СФР два раза в год – по состоянию на 01.02 и на 01.07.

Перевыгрузка сведений в СФР прошла 26.05.2023, пишет ФНС.

Кстати, если ориентироваться на нормы законов, то выгрузить данные о взносах ИП налоговики должны (ст. 11.1 закона № 27-ФЗ):

до 10 февраля – по фиксированным взносам;

до 10 июля – по взносам 1%.

Другая читательница «Клерка», обеспокоенная отсутствием сведений за 2022 год на ИЛС, также обратилась в СФР, где ей сказали, что проблемы есть только у ИП, а с данными по наемным сотрудникам все нормально – они уже отражены на ИЛС.

Заказать форму СЗИ-ИЛС с данными о вашем стаже и баллах можно через Госуслуги или личный кабинет на сайте СФР.