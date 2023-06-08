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Право

Если не предъявить контрагенту претензии, когда дело касается госконтракта, будут санкции

Бюджетная организация не предъявила штрафы за ненадлежащее исполнение обязательств контрагентом. Суд сказал, что это нарушение.
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Госконтракт, в исполнении которого ревизоры выявили нарушения, был исполнен в сентябре 2019 г. Контрольное мероприятие прошло в апреле 2022 года. Наконец, срок исполнения предписания истек в январе 2023 года.

Бюджетная организация отправила в адрес контрагента претензию, в ответ получила отказ. Суды с отказом согласились, сославшись на ст.725 ГК, согласно которой срок исковой давности по заявленному требованию составляет один год с даты подписания заказчиком документа о приемке выполненных работ или оказанных услуг.

С такой позиции приняли решение суды первой и апелляционной инстанций. Судьи посчитали, что нарушения возникли в дату составления акта, а не в момент их приемки.

Иначе посчитал суд кассационной инстанции (Постановление АС Московского округа от 15 мая 2023 г. № Ф05-6954/23). По мнению кассации, если штрафные санкции не предъявляются за ненадлежащее исполнение обязательств контрагентом, то это нужно рассматривать как нарушение.

Комментирует Антон Свирякин, эксперт по налогам и GR, управляющий партнер ООО «ДжиАр.ПРО»:

— На первый взгляд, данный кейс — не более чем попытка переложить ответственность за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей должностных лиц заказчика на подрядчика. Изъян судебного акта кассационного суда в том, что судом при принятии соответственного решения нарушен принцип стабильности гражданского оборота. Срок исковой давности фиксирует не только календарный период для защиты нарушенных прав, но и обеспечивает стабильность правового оборота и разумных ожиданий для участников правоотношений. Возможно, Верховный Суд смог бы внести ясность по данному вопросу.

Комментарии

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